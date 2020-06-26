فيديو| عمر الشناوي يدافع عن ياسمين صبري و"فرصة تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رد الفنان عمر الشناوي، على بعض الانتقادات التي وجهها الجمهور للفنانة ياسمين صبري ومسلسلها "فرصة تانية"، قائلًا: "لازم يتعاطفوا معاها، لأنها بتحب خطيبها الأول".

وأضاف "الشناوي"، في لقاء مع ET بالعربي: "أنا مش ضد الشخص اللي انتقد المسلسل ده، ومن وجهة نظري مفيش أي عمل بيجتمع عليه الناس، وأكيد كان فيه انتقادات، وعندهم حق في الانتقادات، لأن كل شخص له رأيه وفكره، والفن اللي يحب يتفرج عليه".

وتعرض مسلسل "فرصة تانية"، للعديد من الانتقادات، واعتبره البعض "الأقل حظًا"، من حيث ضعف الأحداث وأداء بعض الممثلين.

مسلسل "فرصة تانية"، عُرض في السباق الرمضاني المنقضي، وهو من بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، عمر الشناوي، هبة مجدي، دياب، إدوارد ومن إخراج مرقس عادل.