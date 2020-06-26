محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شارك الفنان حسن الرداد، جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
وعلق "الرداد"، على الصورة قائلًا: "لا يمكنك الاعتماد على عينيك عندما يكون خيالك خارج نطاق التركيز".
وعُرض للرداد في شهر رمضان المنقضي مسلسل "شاهد عيان"، بطولة بسمة، هنا شيحة، تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج ممدوح شاهين.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن الرداد في أحدث ظهور: "لا يمكنك الاعتماد على عينيك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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