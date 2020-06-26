هند صبري تعلق على إعلان "نتفليكس" عرض فيلم "نورا تحلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أعربت الفنانة هند صبري، عن سعادتها بالإعلان عن عرض فيلمها "نورا تحلم"، على شبكة الترفيه العالمية "نتفليكس". وعبر حسابها بـ"إنستجرام"، نشرت "هند"، صورة لها من الفيلم وعلقت: "سعيدة جدًا لإعلان إن فيلم نورا تحلم الآن يعرض على نتفليكس!". وأعلنت منصة "نتفليكس" العالمية اليوم الخميس، عن عرض الفيلم الروائي الطويل "نورا تحلم"، للمخرجة التونسية هند بوجمعة. فيلم "نورا تحلم"، حائز على الجائزة الكبرى بمهرجان قرطاج السينمائي في نوفمبر الماضي، ويناقش الفيلم العديد من القضايا الشائكة والمحظورة اجتماعيا، من خلال قصة أم كادحة من وسط شعبي تتعرض لعنف مادي ومعنوي، لكنها تستمر في الحلم بحياة أفضل مع حبيبها الذي تلتقيه خلسة.

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