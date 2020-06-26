شكرا لقرائتكم خبر عن "زعلت ليه" و "يا مسافر" و"زن زن" أحدث أغانى مى كساب من ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة مى كساب، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها انتهت من تسجيل 4 أغانى من ألبومها الجديد هما الأولى بعنوان "زعلت ليه" من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر على، وتوزيع أوكا، والأغنية الثانية "يا مسافر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أوكا، أما الأغنيه الثالثة "عم الناس"، والأغنية الرابعة "زن زن، من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا.

وأضافت مى أن العمل سيكون مختلفاً على مستوى الموسيقى والكلمات، وسيتضمن مفاجآت كثيرة، وأتمنى ينال إعجاب الجمهور، ومن المقرر طرح الألبوم بعد انتهاء تسجيله.

وشاركت مى كساب مؤخرا فى مسلسل "اللعبة" وحققت من خلاله نجاحا كبيرا وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

وكانت مى كساب قد طرحت فى 2019 ألبومها "أنا لسه هنا" والذى ضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع عدد كبيرمن الشعراء والملحنين، ومن أبرز الشعراء محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، أما الملحنين فهم محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، اورتيجا، وجميع أغنيات الألبوم من توزيع أوكا.