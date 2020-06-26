شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة يبدأ تصوير "سوء الرجالة" مع المخرجة نيفين شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ النجم باسم سمرة تصوير دوره فى فيلم "سوء الرجالة" للمخرجة نيفين شلبى، وهى التجربة السينمائية الجديدة التى يخوضها الفنان باسم سمرة خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت مخرجة الفيلم نيفين شلبى بدء تصوير العمل على صفحتها على فيس بوك، ونشرت صورة تجمعها بسمرة معلقة عليها: "أول يوم تصوير مع النجم باسم سمرة فى الفيلم الروائى الطويل سوء الرجالة إخراج نيفين شلبى".

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نيفين شلبى هى مخرجة حصلت على عدد من الجوائز داخل مصر وخارجها كما شاركت فى لجان تحكيم عدد من المهرجانات السينمائية، ولها عدد من الأفلام القصيرة والوثائقية أبرزها "التمثال"، "ومضة"، "حكاية تمرد"، وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال باسم سمرة مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمرعلام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.