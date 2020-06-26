شمس الكويتية تُعلن حُبّها للأحذية أكثر مِن علاقاتها الرومانسية وتُعاني مِن الانفصام

فاجأت الفنانة شمس الكويتية متابعيها على السوشيال ميديا بتصريح جريء كعادتها، معلنة تفضيلها وحبها للأحذية أكثر من العلاقات الرومانسية مع الرجال الذين عرفتهم في حياتها.وقالت شمس عبر مقطع فيديو لها عبر تطبيق "سناب شات": "من مثلي هيكون يوم 2 يوليو في المطار.. أنا من الحين مجهزة الشنط.. آخر شيء فاضل عندي هي شنطي الهاندباك وشنطي الشوزات لأن دول عندي قصة كده شيء داخل في القلب والحب والحنان والرومانسية والعاطفة وكل شيء"، وتابعت: "الرومانسية كلها مخبيتها حق جزمي.. يعني أنا أحب نعالي وجزمتي أكتر من أي علاقة رومانسية دخلتها في حياتي.. دي حقيقة".

وتابعت: "يعني استغلوني هاليومين واستفيدوا من المعلومات اللي عندي لأني خلاص بسافر وابتدي استوديوهات عشان ألبومي المصري "شيزوفرينيا" وهادا الألبوم هو حلم حياتي اللي أنا حققته وفي نهايته إن شاء الله".

واختتمت حديثها: "اسمه شيزوفرينيا يعني انفصام في الشخصية وأنا عندي انفصام في الشخصية وأنا مبسوطة كتير لأني ساعة أكون فنانة وساعة معالجة وساعة ست بيت وساعة خبلة وساعة عقلة.. وهذا الألبوم كل حاجة فيه تتكلم عني وإن شاء الله هذا الألبوم هيكسر الدنيا ".

وسبق وأن أكدت الفنانة الكويتية شمس أن فشل تجاربها الزوجية السابقة هو السبب في نجاحها فنياً ودراسياً، مؤكدة أنها لو كانت نجحت في زواجها لكانت تعمل "طقاقة" بالأعراس ولما استطاعت التغلب على ظروف الحياة على حد قولها.

وقالت شمس في فيديو نشرته عبر إنستغرام: "أنا هالمرحلة صرت أحب نفسي بشكل صح.. وسبب فشلي في علاقتي الأخيرة لأن دي الوحيدة اللي أقدر أقول إنها فشلت.. قبل كده مو كانت علاقات كانت دروس".

وأضافت: "بشكرهم كلهم.. فشل العلاقات هو اللي قواني ولولا كده كان زماني طقاقة في الأفراح.. وإلا كان زماني متجوزة واحد يصرف عليا كثير ملايينه ولا كنت درست ولا كنت اتعلمت.. هما كانوا جايين رسل يعلموني في كل دمعة في كل قهرة كانت درس"، وأشارت "لكن علاقتي الأخيرة كانت المفروض تنجح لأني المفروض إني فاهمة ولكن فجأة صحيت الصبح لقيت باي باي ما ننفع لبعض بقول تألمت ساعات وبكيت ساعات لكن فهمت الرسالة.. أنا حبيت نفسي الكبرى ولم أحب نفسي الصغرى حبيت السيارات والفن والفلوس وما اهتميت بشمس ذاتها".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :