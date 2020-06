شكرا لقرائتكم خبر عن قبلات ودلع.. هكذا قضى تيموثى شالاميت رحلته الرومانسية مع إيزا جونزاليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمى تيموثى شالاميت يعيش قصة حب ساخنة مع النجمة إيزا جونزاليس، حيث يظهر الثنائى معا باستمرار فى أى مكان، وهو ما تحرص عادة عدسات مصورى "البابارتزى" على تسجيله.

وظهر تيموثى شالاميت البالغ من العمر 24 عاما وهو يقضى وقتا ممتعا مع المكسيكية إيزا جونزاليز البالغة من العمر 30 عاما، وذلك مع مجموعة من أصدقائهما المقربين فى كابو سان لوكاس بالمكسيك.



ظهر الثنائى إيزا وشالاميت ممسكان بيد بعضهم البعض ثم تبادلا القبلات الساخنة وهو ما أكد أنهما يعيشان قصة حب ساخنة حاليا، وهى العلاقة العاطفية الأولى لشالاميت بعد انفصاله عن النجمة والسوبر موديل الشهيرة لى لى روز ديب.

كما ظهر النجم الشهير وهو يعزف على الجيتار ويغنى لصديقته الجديدة النجمة إيزا جونزاليس.



يذكر أن تيموثى شالامى بدأت مسيرته الفنية في عالم هوليوود عام 2007 ، و من أشهر الأعمال السينمائية التي قدمها : " Worst Friends " و " Love the Coopers " و " Call Me by Your Name " و " Lady Bird " ، و غيرها.



