صور| غادة عبدالرازق تستمتع بعطلتها الصيفية رفقة هيثم زنيتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة غادة عبدالرازق، على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، مجموعة صور لها رفقة زوجها هيثم زنيتا، خلال قضائهما عطلتهما الصيفية بأحد الشواطئ.

وظهرت "غادة"، في الصور مع زوجها على الشاطئ، وعلقت: "إجازة الصيف بدأت".

Advertisements

وأعلنت غادة عبدالرازق، زواجها من هيثم زينتا مدير التصوير، بعد تعاونهما مجددا بمسلسل "سلطانة المعز" الذي عرض في دراما رمضان 2020.

غادة عبدالرازق شاركت في شهر رمضان المنقضي بمسلسل "سلطانة المعز"، مع كل من الفنانين: محمود عبدالمغني، محمد لطفي، شريف إدريس، حسن حسني، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، ومن إخراج محمد بكير، وتأليف إياد إبراهيم.

كتبت- ياسمين الشرقاوي: حرصت الفنانة غادة عبدالرازق، على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، مجموعة صور لها رفقة زوجها هيثم زنيتا، خلال قضائهما عطلتهما الصيفية بأحد الشواطئ. وظهرت "غادة"، في الصور مع زوجها على الشاطئ، وعلقت: "إجازة الصيف بدأت". وأعلنت غادة عبدالرازق، زواجها من هيثم زينتا مدير التصوير، بعد تعاونهما مجددا بمسلسل "سلطانة المعز" الذي عرض في دراما رمضان 2020. غادة عبدالرازق شاركت في شهر رمضان المنقضي بمسلسل "سلطانة المعز"، مع كل من الفنانين: محمود عبدالمغني، محمد لطفي، شريف إدريس، حسن حسني، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، ومن إخراج محمد بكير، وتأليف إياد إبراهيم.