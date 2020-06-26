على أنغام فيروز.. علي ربيع يستعرض مهاراته بطيارة ورق (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان علي ربيع، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو له ظهر خلاله وهو يلهو بإحدى الطائرات الورقية.

وأظهر الفيديو الذي نشره "ربيع"، على "إنستجرام"، مهاراته في السيطرة على الطائرة لمدة طويلة في السماء، كما ظهر في خلفية الفيديو أغنية "طيري يا طيارة"، للنجمة فيرزو، وعلق: "يلا نطير طيارة".

وشارك علي ربيع في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "عمر ودياب" مع مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من الفنانين الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.