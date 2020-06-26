لأول مرة أحلام بصورة على الشاطىء!

أحدث الفنانة أحلام ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صورة نشرتها على حسابها في موقع "انستغرام" وهي على شاطىء البحر.

وقد فاجأت أحلام جمهورها بهذه الصورة حيث حصلت على ما يزيد عن 33 ألف إعجاب بعد ساعات قليلة على نشرها وخصوصًا وأنها المرة الأولى التي تقوم أحلام بنشر صورة لها وهي على البحر.

وبدت أحلام بالصورة وهي تجلس على كرسي تحت مظلة على الشاطئ مرتدية فستاناً صيفياً مكشوف الكتف وتبين أنها التقطت بعدسة ابنتها لولوة الهاجري.

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وعلقت أحلام على الصورة بالقول: "شرق الشمس وتغيب".

ويشار إلى أن أحلام أعلنت في وقت سابق حزنها الشديد بسبب وفاة أحد معجبيها ونشر صورة له على حسابها على "إنستغرام" كما غردت على "تويتر": "انتقل الى رحمة الله أخوي وصديقي المخلص الصدوق بدر العليان أحد أصدق جمهوري".

وأضافت: "أصعب تغريدة كتبتها على تويتر أحس قلبي بيوقف الله يرحمك ويغفر لك ويجعل هذي الأيام خير أيامك ويبدلك دار خير من دارك وأهل خير من أهلك ويجعل ما جاك كله تكفير من ربي راح اشتاق لك ولتغريداتك ولمحبتك يا الوفي".