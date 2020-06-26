الفنان الكويتي ضاري عبد الرضا يعلن إصابته بفيروس كورونا ويتلقى رسائل من الفنانين!

نشر الفنان والمخرج الكويتي ضاري عبد الرضا صورة له عبر حسابه الخاص في موقع انستغرام من داخل المستشفى، وهو يرقد على سرير المرض، معلنًا من خلالها إصابته بفيروس كورونا.

وقد ظهر عبد الرضا وهو يضع جهاز التنفّس وقد بكت عليه علامات المرض والتعب، وقد علّق على الصورة قائلًا: "الحمد الله بالسراء والضراء. لك الحمد يا رب العالمين. تم اليوم تأكيد إصابتي بفيروس كورونا مع وجود التهاب بالرئة".

وأضاف: "أرقد حاليا في مستشفى الرازي. أسأل الله أن يشفيني ويشفي كل مصاب فلا تنسوني بالدعاء".

وقد تفاعل مع المنشور عدد كبير من المتابعين والفنانين زملاء عبد الرضا وكان أبرزهم الممثل فيصل العميري الذي علّق: "ألف لا بأس عليك يا أبومحمد الغالي. بإذن الرحمن تقوم بالسلامه يارب".

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كما كتب الممثل الكويتي نواف القطان: "ما تشوف شر يا خوي"، أما الممثل الكويتي نواف الفجي فكتب قائلا: "يشفيك يا خوي وتقوم بالسلامة وأقوى من أول إن شاء الله. أزمة وتعدي بإذن الله".

ودعا له الفنان الكويتي طارق العلي قائلا عبر حسابه في تويتر: "ألف لا بأس عليك فناننا الغالي ‎ضاري عبدالرضا وندعو الله سبحانه يعجل بشفائك. طهور بإذن الله".

الفنان ضاري عبد الرضا هو ممثل ومخرج كويتي، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2009، وكانت بدايته من خلال مسلسل "ساهر الليل" عام 2010 كمخرج بالإضافة لمشاركته كممثل بدور صغير، ليشارك بعده كممثل في مسلسلي ”قررمش، وجلثم وميثة“، وشارك ‪ مؤخرا في مسلسل "أمر إخلاء".