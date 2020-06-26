محمد رمضان وأحمد فهمي يفاجئان الجمهور بظهور مشترك

فاجأ النجم محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه بنشر مقطع فيديو يجمعه مع المطرب أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وظهر النجمان فى مقطع الفيديو دون أن يتحدثا بينما كانت فى الخلفية تتردد كلمات وألحان أغنية "اسمها إيه" لفريق "واما"، الذى يغنى ضمن نجومه أحمد فهمى.

بدوره، نشر المطرب أحمد فهمى، مقطع الفيديو نفسه، إضافة إلى مقطع فيديو آخر يجمعه مع محمد رمضان، لكن فى الخلفية كانت كلمات وألحان أغنية "مافيا"، وفيما لم يوضح النجمان أى تفاصيل خلال مقاطع الفيديو القصيرة التى نشروها، لكن يبدو أنهما يستعدان للتعاون معًا فى عمل غنائى جديد، حيث أشارا بأيديهما للمتابعين بالانتظار، كما رفعوا أيديهما بالإشارة لـ"نمبر وان".



وعلى صعيد آخر، يشار إلى أن، النجم محمد رمضان كان قد أعلن تجسيده حياة النمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكى، ليعرض فى رمضان 2021، فيما يبدأ المؤلف والسيناريست الكبير بشير الديك، فى كتابة المعالجة الدرامية لقصة حياة أحمد زكى، ولم يستقر صناع العمل على الاسم النهائى للمسلسل رغم إعلان العمل بعنوان "الإمبراطور"، مع عقد جلسات عمل بين بطل العمل والمؤلف للوقوف على التفاصيل النهائية والخطوط العريضة للعمل.

Advertisements

ولم يتم التعاقد مع مخرج للمسلسل حتى الآن رغم ترشيح أسماء من المخرجين الكبار منهم المخرجة كاملة أبو ذكرى ومحمد شاكر خضير، وكان بشير الديك قد صرح من قبل بأن الإمبراطور أحمد زكى كان له صاحب شخصية مصرية خالصة، ولذلك كان يؤدى شخصيات وطنية حتى فارق الحياة رغم حالته الصحية المتردية فى نهاية حياته

قد يهمك أيضاً :