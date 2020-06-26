شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تعاقدات أبطال مسلسل "لؤلؤ" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ القائمون على مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر والتى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، فى عقد أول جلسات العمل لوضع الخطوط العريضة على الشخصيات فى سيناريو العمل الذى تكتبته زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة.

وتبدأ الشركة المنتجة للمسلسل فى عملية التعاقدات الأسبوع المقبل، بعد معرفة كل فنان من الذين تم ترشحيهم طبيعة دوره وتسلم نسخة من السيناريو من أجل تحديد موقفه النهائى من المشاركة فى العمل، تمهيداً لبدء التصوير نهاية شهر يوليو المقبل، حيث تم ترشح كل من أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، أحمد مجدى، نرمين الفقى وعدد آخر من الفنانين وأبدوا موافقة مبدئية.

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.

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