شكرا لقرائتكم خبر عن بيحضروا إيه؟.. محمد رمضان وأحمد فهمى يفاجئان الجمهور بظهور مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ النجم محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه بنشر مقطع فيديو يجمعه مع المطرب أحمد فهمى، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وظهر النجمان فى مقطع الفيديو دون أن يتحدثا بينما كانت فى الخلفية تتردد كلمات وألحان أغنية "اسمها إيه" لفريق "واما"، الذى يغنى ضمن نجومه أحمد فهمى.

بدوره، نشر المطرب أحمد فهمى، مقطع الفيديو نفسه، إضافة إلى مقطع فيديو آخر يجمعه مع محمد رمضان، لكن فى الخلفية كانت كلمات وألحان أغنية "مافيا"، وفيما لم يوضح النجمان أى تفاصيل خلال مقاطع الفيديو القصيرة التى نشروها، لكن يبدو أنهما يستعدان للتعاون معًا فى عمل غنائى جديد، حيث أشارا بأيديهما للمتابعين بالانتظار، كما رفعوا أيديهما بالإشارة لـ"نمبر وان".

وعلى صعيد آخر، يشار إلى أن، النجم محمد رمضان كان قد أعلن تجسيده حياة النمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكى، ليعرض فى رمضان 2021، فيما يبدأ المؤلف والسيناريست الكبير بشير الديك، فى كتابة المعالجة الدرامية لقصة حياة أحمد زكى، ولم يستقر صناع العمل على الاسم النهائى للمسلسل رغم إعلان العمل بعنوان "الإمبراطور"، مع عقد جلسات عمل بين بطل العمل والمؤلف للوقوف على التفاصيل النهائية والخطوط العريضة للعمل.

ولم يتم التعاقد مع مخرج للمسلسل حتى الآن رغم ترشيح أسماء من المخرجين الكبار منهم المخرجة كاملة أبو ذكرى ومحمد شاكر خضير، وكان بشير الديك قد صرح من قبل بأن الإمبراطور أحمد زكى كان له صاحب شخصية مصرية خالصة، ولذلك كان يؤدى شخصيات وطنية حتى فارق الحياة رغم حالته الصحية المتردية فى نهاية حياته.

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وعن الفنان محمد رمضان، قال: "إنه أنسب واحد سناً وشكلاً لتمثيل شخصية أحمد زكى فى المسلسل لأنه ممثل جيد جداً.. ومش هنفترى على الناس ونقول لا.. هو ممثل ومعاه كارنية النقابة"، وتابع بشير الديك "أنا مش بعمل سيرة الإمبراطور الراحل.. أنا بستوحى منه معنى الموهبة وتطورها، رغم أن الظروف كلها كانت ضده.. وكيف أنه ظل يمثل حتى وفاته رغم أنه كان مصابا بالسرطان وهذه شخصية نادرة".

وأكد النجم محمد رمضان أن السيناريست الكبير بشير الديك كان أقرب أصدقاء للنجم الراحل أحمد زكى، وذلك بعد التعاقد معه لكتابة مسلسل "الإمبراطور أحمد زكى"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

وكتب النجم محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: "الحمد لله اليوم تم التعاقد مع السيناريست الكبير أ/ بشير الديك لتأليف مسلسل (أحمد زكي)، ملحوظة هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل ومن أفلامه مع النجم أحمد زكى موعد على العشاء وضد الحكومة وطائر على الطريق والنمر الأسود".