شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير ينفى شائعة إصابته وابنته بكورونا: ربنا يبعد المرض عنا وعن كل الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى النجم شريف منير، شائعة متداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعى حول إصابته وابنته الصغيرة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث انتشرت صورة له مكتوب عليها: "بعد فيديوهاته الأخيرة المثيرة للجدل.. إصابة الفنان شريف منير وابنته الصغيرة بكورونا".

وأعاد شريف منير، نشر صورة الخبر الكاذب، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليه: "الخبر غير صحيح وربنا يبعد المرض عنا وعن كل الناس"، حيث يبدو أن الخبر غير الدقيق هدفه جمع اللايكات وزيادة الشير على الصفحات التى تتداوله.

يأتي ذلك بعد أيام من تعرض بنات الفنان شريف منير لحملة تنمر عبر منصات السوشيال ميديا بعدما نشر صورة لهم على حسابه الرسمي عبر إنستجرام، وحينها، أكد الفنان شريف منير، أنه تعرض لهجوم شديد على السوشيال ميديا، حملت ألفاظ بذيئة، وفيما كان دائم التجاهل لمثل هذه الأمور، لكنه هذه المرة قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من تجاوز فى حقه وحق بناته.

وفي وقت سابق، قال "منير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تعامل مع واقعة التنمر على ابنتيه على أساس أنه أب وليس شريف منير الفنان، لافتاً إلى أن الفيديو الذى أطلقه عبر الإنترنت لقى اهتماماً كبيراً من الجهات المسئولة كون الإهانة التى تعرضت لها ابنتاه هى بمثابة إهانة لكافة الفتيات المصريات.

وأكد "منير" أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه واقعة التنمر والسب والقذف، مشدداً على أنه لن يسامح أحدا كما كان فى السابق، وتابع: "مش هسامح حد من اللى شتم.. الشتائم ليست من داخل مصر فقط بل من الخارج أيضاً.. أنا مش عاوز أبقى بطل أو أتاجر بأبنائى".

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وفى إطار الأزمة ذاتها، كان قد نشر النجم شريف منير، قبل أيام، فيديو عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وبدأ حديثه فى المقطع المصور عن علم مصر، وقال: فى ناس مش عاجبها إنى حاطط العلم فى بيتى، وأنا هفضل حطه كدة ومش هاشيلة لحد ما أموت وهتلف بيه وأنزل بيه قبرى".

وأشار إلى أن العلم فى بيته وهو له مطلق الحرية فى وضع أى شىء فى بيته، مضيفًا: "هناك حرامية قاموا بتهكير صفحتى على الانستجرام وسرقة صورتى وأنا رافع العلم شالوا صورتى وانا شايل صورة محمد صلاح وبهنيه بعيد ميلاده، ورفعوا أشياء خاصة ووصور لى مع بناتى فى المطبخ ومسحو صور العلم وأنا مش هاسيبهم، وعلى الهوا بوجه بلاغى للنائب العام ومباحث الإنترنت، وأنا مش بخاف ولا بستسلم والعلم هيفضل موجود مش عاجبك اطرد من صفحتى".

كما كشف الفنان شريف منير، عن سبب نشر صوره مع علم مصر فى منزله بعد تعرضه للكثير من التساؤلات والتعليقات بعد أن نشر العديد من الصور مع بناته وزوجته وخلفهما علم مصر، حيث كتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "منذ أيام ده بقى العلم اللى تاعب ناس كانت بتتريق وتسأل.. العلم فين؟ هو أنت نسيت تتصور مع العلم".

وتابع: "العلم أهو ده العلم اللى حطيته عندى فى بيتى وبتصور معاه ديماً.. لإنى كنت شايله يوم 3 / 7 وكان معايا بردو فى 30 / 6 يوم الثورة العظيمة، عرفتوا ليه محتفظ بيه و بتصور ديماً جنبه ؟.. وانبسطت أكتر لما عرفتوا إن علم مصر مهم قوى بالنسبة لى .. خلاص فهمتوا إن شريف لازم يتصور وجنبه علم مصر.. وهذا هو المطلوب .. حد ليه شوق فى حاجة ؟".

وبعد تعرضه لمضايقات وتنمر على صورة بناته فى الآونة الأخيرة، شارك الفنان شريف منير صورة جديدة لأسرته عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، معلقا عليها: "أسرتى الصغير.. ربنا يخليكم ليا".