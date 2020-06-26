شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدي وأحمد شامي ويوسف الشريف يهنئون صلاح بتتويج ليفربول بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ عدد من نجوم الفن، النجم المصري محمد صلاح وفريق ليفربول الإنجليزي بتتويج الريدز بطلا للدوري الإنجليزي لكرة القدم لهذا الموسم 2019 – 2020، للمرة التاسعة عشرة فى تاريخه، والمرة الأولى منذ 30 عاما، بعد خسارة فريق مانشستر سيتي، أمام مضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 2 – 1.

ونشر الفنان محمد هنيدي صورة "مركبة" مرتديا قميص ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقا عليها قائلا :"لن تسير وحدك أبدًا". مبروووووووووك صلاح الدوري الانجليزي ❤️❤️❤️❤️❤️— Ahmed Shamy (@AhmedShamy) مبروووووووووك صلاح الدوري الانجليزي ❤️❤️❤️❤️❤️ — Ahmed Shamy (@AhmedShamy) June 25, 2020

من جانبه، هنأ الفنان أحمد شامي، اللاعب المصري محمد صلاح بعد حصول فريق ليفربول على لقب بطل الدوري الإنجليزي، حيث علق قائلا: "مبروك صلاح الدوري الإنجليزي".

في سياق متصل، نشر الفنان يوسف الشريف صورتين أحدهما يظهر فيها اللاعب محمد صلاح مع فريق الريدز والأخرى للكأس، معلقا عليها قائلا: "ليفربول".

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وتوج فريق ليفربول، بقيادة النجم المصرى محمد صلاح، بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2019 – 2020، للمرة التاسعة عشر فى تاريخه، والمرة الأولى منذ 30 عاما، بعد خسارة فريق مانشستر سيتي، أمام مضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، التى عادت منافساته بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

أنهى تشيلسي الشوط الأول من اللقاء، متفوقا بهدف سجله الأمريكى كريستيان بوليسيتش، فى الدقيقة 36 من زمن اللقاء، بعد استغلاله خطأ دفاعى من لاعبى السيتي، قبل أن يرواغ مدافع السيتي، ويضعها على يسار حارس مانشستر سيتي.

ومع بداية الشوط الثانى، نجح مانشستر سيتي، فى إدراك هدف التعادل فى الدقيقة 55، من تسديدة رائعة عن طريق النجم البلجيكي كيفن دى بروين.

ولكن عاد البلوز للتقدم من جديد، فى الدقيقة 78، عبر ركلة جزاء، سجلها البرازيلى ويليان، وطرد على أثرها مواطنه فرناندينيو، لاعب السيتي.