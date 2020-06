شكرا لقرائتكم خبر عن جوجو سيوا تتعاون مع ويل سميث فى عمل سينمائى من إنتاجه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن اليوتيوبر الشهيرة جوجو سيوا قررت أن تدخل عالم هوليوود بعمل سينمائى ضخم سيكون محط تركيز وسائل الإعلام الفنية فى شتى أنحاء العالم.

وكشف موقع "جاست جيرد" أن جوجو سيوا البالغة من العمر 17 عاما تشارك فى فيلم مأخوذ عن كتاب "Bounce" للمؤلفة الأمريكية ميجال شال، عن فتاة مراهقة تتمنى أن تستبدل عائلتها بواحدة جديدة عشية عيد الميلاد، وهو ما يجعلها تدخل بعدد من الأحداث غير المتوقعة فتعلم قيمة الأسرة، وقوة الحب.



ويل سميث و جوجو سيوا

وحسب موقع "فارايتى" فإن الفيلم يحمل نفس اسم الكتاب "Bounce" ومن المقرر أن يتم إصدار "Bounce" بواسطة Paramount Pictures وهى استوديوهات أفلام أمريكية وأحد فروع شركة فاياكوم سي بي إس ، و تعتبر خامس أقدم استوديو أفلام في العالم .

ومن المقرر أن يقوم نجم هوليوود الشهير ويل سميث بإنتاج الفيلم، وهى ليست المرة الأولى التى يقوم فيها سميث بإنتاج عمل سينمائي ، فمن ابرز الاعمال التي قام سميث بإنتاجها : " Seven Pounds " و " The Karate Kid " و " This Means War " و " Annie " ، وغيرها.