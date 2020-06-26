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ماندو العدل مخرج مسلسل نيللى كريم الرمضانى لـ2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث النجمة نيللى كريم عن فكرة مسلسلها الرمضانى لعام 2021 المقبل، حيث تعقد جلسات عمل خلال الأيام القليلة المقبلة مع المخرج، الذى استقرت عليه ليتولى إخراج عملها القادم، وهو المخرج ماندو العدل فى ثانى تعاون بينهما بعد "لأعلى سعر"، لاختيار الفكرة الرئيسية للمسلسل الذى تقدمه بعد نجاح بـ"100 وش".

وكانت نيللى كريم قد أعلنت عن عمل فنى جديد مع الكاتب أحمد مراد، حيث كشفت عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام، عن تعاون يجمعهما سوياً، قائلة: "عمل جديد قريبآ"، ولم تعلن نيللى عن أى تفاصيل عن الفيلم حتى الآن، وأهدى الكاتب أحمد مراد رواية 1919، إلي نيللى كريم، وكتب لها إهداء "شريكة النجاح، وأحلى وش فى المية وش، اتبسطى".

يذكر أن نيللى كريم قدمت مسلسل "بـ100 وش" في شهر رمضان الماضي، وشاركها البطولة ​آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، سلوى محمد علي وعدد آخر من الممثلين ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.

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