شكرا لقرائتكم خبر عن رامي عياش لـ نوال الزغبي: نورتي بيتك حبيبة قلبي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في عشاء خاص، التقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي النجم رامي عياش، حيث شاركا متابعيهما وجمهورهما عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورتين من هذا اللقاء الذي وصفته نوال الزغبي بـ"العشاء الخاص".

ونشرت الفنانة نوال الزغبي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعها بالنجم رامي عياش، معلقة عليها قائلة :"عشاء خاص مع نجم البوب المميز رامي عياش".



نوال الزغبي ورامي عياش

من جانبه، نشر الفنان رامي عياش صورة تجمعه بالنجمة نوال الزغبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معلقا عليها: "نورتي بيتك يا حبيبة قلبي". Advertisements

يأتي ذلك بعد أيام من الضجة التي أثارتها الفنانة نوال الزغبي مؤخرا، حيث فاجأت جمهورها ومتابعيها فى الساعات الماضية، بصورة لها وقد تغير شكلها كليا بعد عملية التجميل التى أجرتها مؤخرًا، وأثيرت حالة من الجدل بسبب التغيير في شكلها حيث إن بعض متابعيها لم يتعرفوا عليها.

وكانت نوال الزغبى قد عبرت فى أحد اللقاءات التليفزيونية، عن رفضها عمليات التجميل وإنها نادمة لخضوعها لمثل تلك العمليات، قائلة: "أكيد ضد التجميل إذا الإنسان مش بحاجة وندمانه على علميات التجميل ولكن اتلعب بعقلى صديقه ظلت تزن عليا حتى عملت عملية التجميل".