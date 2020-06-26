- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن رامي عياش لـ نوال الزغبي: نورتي بيتك حبيبة قلبي.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ونشرت الفنانة نوال الزغبي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعها بالنجم رامي عياش، معلقة عليها قائلة :"عشاء خاص مع نجم البوب المميز رامي عياش".
نوال الزغبي ورامي عياش
من جانبه، نشر الفنان رامي عياش صورة تجمعه بالنجمة نوال الزغبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معلقا عليها: "نورتي بيتك يا حبيبة قلبي".
يأتي ذلك بعد أيام من الضجة التي أثارتها الفنانة نوال الزغبي مؤخرا، حيث فاجأت جمهورها ومتابعيها فى الساعات الماضية، بصورة لها وقد تغير شكلها كليا بعد عملية التجميل التى أجرتها مؤخرًا، وأثيرت حالة من الجدل بسبب التغيير في شكلها حيث إن بعض متابعيها لم يتعرفوا عليها.
وكانت نوال الزغبى قد عبرت فى أحد اللقاءات التليفزيونية، عن رفضها عمليات التجميل وإنها نادمة لخضوعها لمثل تلك العمليات، قائلة: "أكيد ضد التجميل إذا الإنسان مش بحاجة وندمانه على علميات التجميل ولكن اتلعب بعقلى صديقه ظلت تزن عليا حتى عملت عملية التجميل".
كانت هذه تفاصيل خبر رامي عياش لـ نوال الزغبي: نورتي بيتك حبيبة قلبي.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.