شكرا لقرائتكم خبر عن "الجدعة أم أولادي".. رامى صبرى يحتفل بعيد ميلاد زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المطرب رامى صبرى، زوجته بمناسبة عيد ميلادها اليوم، حيث نشر صورة تجمعهما معًا عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق قائلاً: "زوجتي الغالية الحبيبة الجدعة الجميلة أم أولادي الغالين كل سنة وأنتي طيبة ودايما مع بعض بحبك".





يشار إلى أن تفاعل المطرب رامى صبرى، بشكل كوميدى وخفة ظل مع القرارات الجديدة التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،والتى شملت إلغاء حظر التجوال، وعدة إجراءات من شأنها تخفيف الإغلاق المفروض فى البلاد بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث نشر صورة له فيها إسقاط على كلمات أغنيته "حياتى مش تمام"، والتى كانت مادة للسخرية خلال الأشهر الماضية عبر منصات السوشيال ميديا.

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أغنية رامى صبرى الجديدة بها كوبليه يقول "ده أنا خاصمت الشوارع اللى مشينا فيها"، وقد استخدم رواد مواقع التواصل الاجتماعى هذه الجملة فى الكوميكس الساخرة طوال أشهر حظر التجول والإغلاق، ومن جانبه، نشر رامى صبرى، صورة شخصية له معدلة بالفوتوشوب، والتى كتب عليها حوار تخيلى، وكأن شخص يقول للفنان: "حيرفعولك الحظر ويفتحوا الدنيا أهو متخاصمش الشوارع تانى بقى"، وفى أسفل الصورة كتب رده: "فل عليهم".

وتقول الأغنية، "بحاول فالحقيقة بمليون طريقة.. من أول ما بصحى ولحد أما أنام.. مسيبش نفسى لوحدى لو حتى دقيقة.. مفكرش لحظة ف عتاب أو ملام.. ده أنا خاصمت الشوارع اللى مشينا فيها.. عشان يهدى بالى وارتاح م الألام.. مبسمعش الأغانى ولا بيشغلونى.. المشاعر دى تانى ولا عندى إهتمام.. وليه رغم الكلام ده .. مفتقدك بشده.. ومن يوم فراقنا حياتى مش تمام".