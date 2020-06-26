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شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو برفقة كريم محمود عبد العزيز في حمام السباحة.. ويعلق: تباعد دا ولا مش تباعد والان مع تفاصيل الخبر
شيكو وكريم محمود عبدالعزيز
على صعيد آخر، يستأنف النجم كريم محمود عبد العزيز تصوير مشاهده في فيلم "موسى" بمدينة الإنتاج الإعلامي الأسبوع المقبل بعد توقف 3 شهور من التصوير بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، فقرر صناع العمل عودة استكمال التصوير مرة أخرى مع أخذ الوقاية والحماية وإجراءات التعقيم من هذا الفيروس.
ويظهر كريم محمود عبد العزيز، لأول مرة في دور روبوت، بعد معاناته من مرض نفسى، جراء تعرضه للظلم من بعض الأشخاص، ما يدفعه لتصميم إنسان آلي للانتقام ممن ظلموه، وتتوالى الأحداث في أجواء من الأكشن والإثارة.
فيلم "موسى" تدور أحداثه في إطار خيالي، حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط؛ ويكون هو البطل الرئيسي خلال الأحداث، حيث يعتمد على الجرافيك والخيال العلمي بشكلٍ كبير في الأحداث.
وكانت أخر ظهور للفنان كريم محمود عبد العزيز فى مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة كضيف شرف فى احدى الحلقات وجسد دور جندى مجند خلال أحداث المسلسل.
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