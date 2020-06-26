بعد شائعة إصابته وابنته بكورونا.. شريف منير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

علق الفنان شريف منير، على أحد الأخبار التي تروج لشائعة إصابته وابنته الصغرى بفيروس كورونا (كوفيد ١٩)، مؤكدا أن الخبر عارِ تماما عن الصحة.

وعبر بـ"انستجرام"، كتب "منير": "هذا الخبر غير صحيح، ربنا يبعد المرض عنا وعن كل الناس".

يذكر ان شريف منير قام منذ أيام بنشر صورة لابنتيه فريدة وكاميليا، ليفاجئ بعدد من الأشخاص يقومونه بسبه وسب بناته، فقام بحذف الصورة، ليتخذ بعدها عددا من الإجراءات القانونية تجاه أي شخص متنمر أو يسيء الرد في التعليقات.