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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
تناولت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، العشاء رفقة الفنان رامي عياش، وشارك الثنائي صور من لقائهما عبر حساباتهما بموقع "إنستجرام".
وعلقت "نوال"، على الصورة التي تجمعها برامي قائلة: "عشاء مميز مع نجم البوب"، بينما علق رامي قائلًا: "نورتي بيتك حبيبة قلبي".
وفاجأت نوال الزغبي مؤخرًا، جمهورها باللوك الجديد الذي اعتمدته مؤخرًا، وأظهر تغير كبير في ملامحها.
وشاركت نوال الزغبي في الموسم الرمضاني المنقضي، بأغنية "اتحاربت"، كتتر مسلسل "سلطانة المعز"، للفنانة غادة عبد الرازق، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.
كانت هذه تفاصيل خبر في أحدث الظهور بعد "النيولوك"| نوال الزغبي تتناول العشاء في منزل رامي عياش.. والأخير: "نورتي بيتك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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