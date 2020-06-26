"عوامة وزة".. كيف استقبل حكيم قرار رفع حظر التجول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: علق المطرب حكيم، على قرار رفع حظر التجول، بطريقة كوميدية عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وشارك "حكيم"، جمهوره ومتابعيه، صور له من داخل حمام السباحة بمنزله، وعلق: "بعد قرار رفع الحظر قررت اصيف فى البيت برضه واشتريت عوامة وزة". وأعلنت الحكومة إجراءات جديدة تطبق بدءا من السبت، منها إعادة فتح المقاهي والنوادي والسينمات والمسارح بحضور 25% فقط، وإلغاء حظر تجول المواطنين، مع تطبيق حظر على المواصلات العامة من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الرابعة صباحًا.

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