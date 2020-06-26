محمد رمضان بالأبيض والأسود وصبا مبارك بجلسة تصوير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة.

هشام ماجد

نشر الفنان هشام ماجد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له أثناء وجوده بالمصيف.

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها من إحدى الدول الأوروبية.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

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سامر إسماعيل

نشر الفنان السوري سامر إسماعيل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة له.

صبا مبارك

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة علق عليها: "ثقة في الله نجاح".

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بلوك جديد.

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها على شاطئ البحر.