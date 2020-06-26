فيديو| حمادة هلال يشوق جمهوره لأحدث أغنياته "طحن في طحن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان حمادة هلال، مقطع فيديو له من أغنيته الجديدة "طحن في طحن"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

أغنية "طحن في طحن"، توزيع أوكا وألحان حسن سراج، وكلمات هشام عبدالحليم، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وطرح حمادة هلال مؤخرًا أغنية "جمالها"، كلمات ماجد صبرى، وتوزيع مادو صالح وجيتار شريف فهمى ومن إخراج أحمد عاطف.