بينهم هنيدي والشريف ويارا.. نجوم الفن يهنئون ليفربول وصلاح على الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

حرص عدد من نجوم الفن، على تهنئة محمد صلاح بمناسبة فوز فريق ليفربول بالدوري الإنجليزي، بعد 30 عاما، ليصبح أول لاعب مصري يفوز باللقب.

محمد هنيدي

ووضع هنيدي صورة "مركبة" له بزي ليفربول، وعلق على الصورة: "لن تمشي وحدك"، وهو شعار النادي الإنجليزي.

أمير طعيمة

فيما نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة صورة مرسومة للاعبي فريق ليفربول وعلق: "رسميا ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي.. مبروك صلاح".

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محمود العسيلي

أما الفنان محمود العسيلي فنشر فيديو لاحتفال المدرب يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، وعلق: "مبروك يا أبو صلاح.. إنجاز تاريخي جديد".

أحمد شامي

فيما علق الفنان أحمد شامي: "مبروووك صلاح على الدوري الإنجليزي".

يارا

فيما علقت المطربة اللبنانية يارا: "مبروووك ليفربول، مبروووك صلاح، ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي".

يوسف الشريف

فيما اكتفى الفنان يوسف الشريف بوضع صورة لكأس الدوري الإنجليزي وصورة لنجوم الفريق، وعلق: "ليفربول".