صلاح عبد الله يطرح أحدث أشعاره وقفة الحظر

طرح النجم القدير صلاح عبد الله أحدث أشعاره، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وجاء نص شعره كالتالي: وقفة الحظر ..
بكره الوقفة وبعده العيد
ونحضنك يا أخ كوفيد
وبصوت غبااا..للوباااا
هنقوله هل؟ هل من مزيد؟!
ربنا يستر.
ومن ناحية أخرى يشارك النجم القدير صلاح عبد الله في بطولة مسلسل هجمة مرتدة، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2021، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد عليالديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبد الله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، محمود البزاوي، محمد جمعة، شمم الحسن، علي قنديل، أحمد حلاوة، أمير صلاح، خالد أنور، محمد عز، ندى موسى، مايان السيد، هاجر الشرنوبي، يوسف عثمان، محمد عادل.
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