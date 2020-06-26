فيديو .. أحمد شيبة يشعل تيك توك بـ أحسن ناس

نشر الفنان أحمد شيبة فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر شيبة من خلاله عبر تطبيق تيك توك، وذلك من خلال أغنية أحسن ناس، كما علق على الفيديو

قائلًا: حبايب قلبى الحلوين انتم احسن ناس .. شارك معانا انت كمان واعمل فيديو بطريقتك لأغنية اورنچ احسن ناس وارفعه على اللينك ده واعمله شير على الفيسبوك عشان صحابك وناسك يصوتوا لاحسن فيديو واورنچ هتعمل مفاجاه لاحسن فيديو احسن ناس .. تقدر ترفع الفيديو بتاعك لحد يوم ٣٠ يونيو والتصويت على احسن فيديو مفتوح ليوم ٢٠ يوليو .. تطبق الشروط والاحكام.

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يذكر أن كليب أحسن ناس من غناء أحمد شيبة، وأوكا وأورتيجا، ومحمد عدوية، كما كسر الكليب حاجز الـ 22 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.