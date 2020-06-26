تراند اليوم : فنانة شهيرة تقدم على الانتحار لهذا السبب الغريب

تعرضت النجمة الكويتية “فينيسيا”، لهجوم من البعض بعنصرية بسبب لون بشرتها السمراء وظهور ترهلات في جسدها، الأمر الذي دفعها إلى التفكير في الانتحار.

وعبر فيديو نشرته عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت النجمة الكويتية الشهيرة،? عن حزنها الكبير بسبب الهجوم المستمر عليها والتنمر من شكلها وقالت: “لا اعرف السر وراء كل هذه الضغينة والتنمر والحدة فى تعامل الجمهور والمتابعين مع المشاهير ومعى تحديدا”.

وتابعت : “من الذي اعطى لكم الحق فى ان تحاسبوني وتسخروا من مظهري وشكلي سواء كان جسمي مترهلا او لا سواء كنت سمراء البشرة او لا فليس هناك دين او قانون او شريعة تعطيكم الحق فى توجيه انتقاد لي دون علم ودون معرفة. ”

وختمت : “فكرت في الانتحار بسبب هذه الأمور غير المسؤولة والترهلات التي تشاهدونها هي سبب مرضي بأورام في الصدر وأنا لن أسامحكم على هذا الهجوم”.

وأعلن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعاطفهم معها رافضين الممارسات العنصرية من البعض تجاهها ومؤكدين دعمهم لها وأن لا تجعل مثل هؤلاء يؤثرون على حياتها.