نقيب الممثلين المصريين يكشف الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف

طمأن الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، جمهور الفنان الكبير عبدالله مشرف على صحته، بعد تعرضه لوعكة استدعت نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة ودخوله العناية المركزة.



وقال زكي لـ"الخليج 365"، إنه تلقى مكالمة تليفونية من الفنان عبدالله مشرف منذ قليل، وأنه بحالة صحية جيدة وجاء صوته مليئا بالبهجة .

وأضاف: "تابعت الحالة الصحية للفنان عبد الله مشرف بعد تداول أنباء عن تعرضه لوعكة صحية وعلمت أنه كان يشتبه في إصابته بجلطة بالمخ، وعلى أثرها تم حجزه بمستشفى القاهرة التخصصي".





وتابع نقيب الممثلين المصريين: "تعامل الأطباء مع الحالة بشكل سريع وتحسنت حالة الفنان عبدالله مشرف، وفوجئت باتصاله ليقول لي ضاحكا: نجوت من الموت بفضل الله".

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وكانت وسائل إعلام مصرية نقلت عن الفنان الكبير قوله إن الوعكة مجرد "شوية برد من التكييف"، ولكن نقابة الممثلين المصريين أصرت نقله إلى المستشفى بغرض الاطمئنان على صحته.

ونقلت "اليوم السابع" عن الفنان إيهاب فهمي وكيل نقابة المهن التمثيلية، قوله إن حالة عبد الله مشرف اشتباه في جلطة بالمخ، لافتاً إلى أن النقابة تتابع حالته الصحية لحظة بلحظة وعلى رأسهم نقيب الممثلين الفنان الدكتور أشرف زكى.





ولد مشرف عام 1942، وشارك في أكثر من 250 عملا فنيا، كان آخرها في رمضان الماضي، حينما قدم مسلسل "اتنين في الصندوق". وجاءت أشهر أعماله بمشاركته مع الفنان محمد صبحي في فرقته المسرحية، حيث قدم العديد من المسرحيات أبرزها "تخاريف" و"وجهة نظر" و"لعبة الست".

ومن أهم الأعمال التليفزيونية التي قدمها مشرف، "يوميات ونيس، زيزينيا، فارس بلا جواد، ، العمة نور"، وغيرها الكثير.