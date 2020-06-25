شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر ينتهى من ألبومه الجديد.. ويستعد لطرحه قريبًا ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم مصطفى قمر من ألبومه الجديد وأصبح جاهزًا لطرحه بالأسواق وعلى قنواته الخاصة خلال الأيام المقبلة .‏

وأعلن قمر، أن ألبومه الغنائي الجديد أصبح جاهزًا، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام إذ نشر ‏صورة وهو ممسكا بالجيتار وعلق عليها:"لمن يهمه الأمر.. المفاجأة.. قريبا الألبوم أصبح جاهزًا".‎

ويتعاون قمر مع الملحن سامر أبوطالب فى أغنيتين الأولى بعنوان "مفيش راحة" والثانية بعنوان "أعصابى متوترة"، من كلمات ‏عمرو المصري، كما انتهى قمر من تسجيل أغنية من عدد كبير من نجوم جيله وهم حميد الشاعري، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، ‏والتى تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى‎.‎

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وكان مصطفى قمر قد طرح أواخر العام الماضى أحدث ألبوماته وضم 12 أغنية، منها "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان ‏رامى جمال وتوزيع توما، "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان ‏محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم‎.‎