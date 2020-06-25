شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر ينتهى من ألبومه الجديد.. ويستعد لطرحه قريبًا والان مع تفاصيل الخبر
وأعلن قمر، أن ألبومه الغنائي الجديد أصبح جاهزًا، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام إذ نشر صورة وهو ممسكا بالجيتار وعلق عليها:"لمن يهمه الأمر.. المفاجأة.. قريبا الألبوم أصبح جاهزًا".
ويتعاون قمر مع الملحن سامر أبوطالب فى أغنيتين الأولى بعنوان "مفيش راحة" والثانية بعنوان "أعصابى متوترة"، من كلمات عمرو المصري، كما انتهى قمر من تسجيل أغنية من عدد كبير من نجوم جيله وهم حميد الشاعري، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، والتى تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.
وكان مصطفى قمر قد طرح أواخر العام الماضى أحدث ألبوماته وضم 12 أغنية، منها "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.
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