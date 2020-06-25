شكرا لقرائتكم خبر عن منى فاروق: حسيت بالأمان لما رجعت بلدى ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الممثلة الشابة منى فاروق عن سعادتها بالعودة إلى مصر قادمة ‏من الإمارات بعد فترة طويلة قضتها هناك، وقالت فاروق: "أحلى حاجة ‏حصلتلى من كتير أنى حسيت بالأمان لما رجعت بلدى".‏

وأضافت منى فاروق على حسابها الشخصى على إنستجرام الذى نشرت ‏عليه صورة على نيل القاهرة: "بعد ٣ شهور محاولات وتعب أنى ‏أرجعلها.. البلد دى بجد هى الأمان اللى بجد".‏

وكتبت فاروق عدد من الوسوم تعبر فيها عن انتمائها لبلدها ومنها؛ فخورة ‏إنى مصرية.. تحيا جمهورية مصر العربية.. مصرية وافتخر..‏ بحبك يابلدي".‏

كشفت مصادر بمطار مرسى علم الدولي، عن أن الفنانة منى فاروق كانت ‏من ضمن العائدين على متن إحدى رحلات العالقين من مطار أبو ظبى ‏منذ أسبوع مضى تقريبًا، وغادرت أمس على متن إحدى الرحلات الداخلية ‏للقاهرة، بعد قضاء فترة الحجر الصحى المقرر لها لمدة أسبوع‎. ‎

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كان مصدر قد صرح لـ"الخليج 365"، بأن الفنانة منى فاروق وصلت من ‏أبو ظبى وحدها َوليس برفقتها أحد، وأقامت لمدة أسبوع داخل أحد الفنادق ‏بمرسى علم‎.‎

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فيما كشف مصدر بأحد فنادق مرسى علم أن منى فاروق لم تغادر غرفتها ‏طوال فترة أسبوع الحجر الصحى كانت آخر المغادرين للفندق، حتى لا ‏يحتك أحد بها وعدم كشف هويتها.‏