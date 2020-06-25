شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحتفل بتصدر "سهران" قائمة أفضل ألبومات مصر على Apple Music والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الهضبة عمرو دياب، بحفاظ ألبومه الجديد "سهران"، على صدارة قائمة أفضل ألبومات مصر على خدمة Apple Music، وذلك خلال 18 أسبوعا، حيث نشر عمرو، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، صورته مكتوب عليها رقم (1)، وكتب فى تعليقه عليها، "للأسبوع الثامن عشر، عمرو دياب "سهران" تحتل المرتبة الأولى فى Apple Music.. أفضل ألبومات مصر".

ويشار إلى أن ألبوم "سهران" للنجم الكبير عمرو دياب، كان قد تصدر قائمة الأعلى استماعاً، ومبيعاً فى العالم العربى، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لجائزة "ميوزيك أوورد" العالمية، عبر موقع "تويتر".

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وفجر الهضبة عمرو دياب مفأجاة فى ألبومه الجديد سهران، حيث تعاون لأول مرة مع ابنته جانا فى تلحين وغناء أغنية بعنوان "جميلة"، وقدمت مقطع باللغة الإنجليزية بها، وهى من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.

وتعاون عمرو دياب فى الألبوم مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكى وتركى آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيى وشريف بدر وعزيز الشافعى، وخلال شهر فبراير الماضى، كان قد ركز عمرو دياب على الترويج للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمى للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة على مدار الصيف الماضى 6 أغانٍ بشكل منفرد، وهم "أول يوم فى البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".