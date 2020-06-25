شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يشوق جمهوره بمقطع فيديو من أغنية "طحن في طحن" والان مع تفاصيل الخبر
ويتعاون النجم حمادة هلال فى أغنية جديدة تحمل اسم "طحن فى طحن" من توزيع أوكا وألحان حسن سراج، وكلمات هشام عبدالحليم، ومن المقررطرحها خلال الأيام المقبلة ويقدمها بشكل جديد عن اعماله السابقة وتحمل العديد من المفاجآت .
وتقول الأغنية :"عايشين ومش عايشن، بنكبر ومش حاسين ، حياتي بني البنين وظروف متكركبة، في ساقية مربوطين، بتقرفنا السنين، ابيضوا الشعرتين واحنا في عز الصبا".
وتأتى هذه الأغنية بعد النجاح الذى حققه حماده هلال فى أغنيته الأخيرة "جمالها" والتى ظهرت معه في الأغنية، الفنانة الشابة منة عرفة من كلمات ماجد صبرى، وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمى ومن إخراج أحمد عاطف، وحازت على إعجاب الكثيرون، واحتلت التريند عقب طرحها مباشرة.
وتقول كلمات الاغنية " دى جمالها أووه لا لا ... و قوامها أووه لا لا، خطفتني وعهد الله بره الدنيا، نفسي أكلم ماما ... طيب لا و لا أه، ضحكت لي هاهاها ... وأختفت فى ثانية، ماتخف علينا بشويش ... خلى غيرك ياكل عيش، كفايه حرام ... ده جمالك غطى علي الحلوين شغلى بالى بالى .
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة هلال يشوق جمهوره بمقطع فيديو من أغنية "طحن في طحن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.