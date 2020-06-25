شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. وتعلق: قضيت معاك أحلى سنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة رومانسية، هنأت المطربة كارمن سليمان، زوجها الملحن مصطفى جاد، بعيد ميلاده الموافق اليوم 25 يونيو، ونشرت مجموعة من الصور من مناسبات مختلفة عبر حسابها بموقع تويتر.





كارمن سليمان، علقت قائلة: "حاولت أجمع أهم صور ولحظات عدت علينا بس لقيت إن كل دة مايكفيش عشان أنا لقيت إني قضيت معاك أحلى سنين وشايفاهم بعمري كله كل سنة وانت حبيبي وصاحبي كل سنة وانت أحسن أب ربنا يخليك لينا وجوة قلبي. بحبك".





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وكان كشف الملحن مصطفى جاد عن استعداده وقرب طرحه أولى تجاربه الغنائية، موضحا أنها ستكون فكرة جديدة ومختلفة، بينما لم يكشف عن أي تفاصيل جديدة وكتب عبر حسابه بموقع تويتر: "إن شاء الله قريب قوي هتشوفوا أول أغنية ليا اللي بتمنى من كل قلبي تعجبكوا وتحبوها على قد ما حاولت أعمل فيها فكرة مختلفة وجديدة".

يشار إلى أن الملحن مصطفى جاد، زوج المطربة كارمن سليمان، أكد من قبل أنه أخذ يحضر لفكرة الإنتاج حوالى سنتين بجانب عملة كملحن. ووجد أن كارمن سليمان هى أنسب شخص للتعامل معه كمنتج والسبب في ذلك هو اقتناعه الشديد بها، وعلى الرغم من أنها تهتم كثيرا بالتفاصيل إلا أنها أعطته مساحة كبيرة في الألبوم الجديد، والألبوم سيحمل قصة فى حياة كارمن. وأشار إلى أن كارمن لديها إمكانيات ضخمة وعظيمة في صوتها، وفجر مفاجأة بأنه سيقوم بغناء أول أغنية "سنجل" بصوته قريبا.