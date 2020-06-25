شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يستعيد ذكرياته في التصوير بعد مغامرته تحت الرمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمود حميدة، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي صورتين مجمعتين له، حيث استعاد من خلالهما ذكرياته مع التصوير، وقد لاقت الصورتين تفاعلا كبيرًا من قبل متابعيه.

ونشر الفنان محمود حميدة الصورتين المجمعتين التي يظهر فيها أثناء وهو يقوم بالتصوير من خلال الكاميرات السينمائية، وذلك بعد ساعات من مشاركته صورًا خلال مغامرته تحت الرمال في سيوة.

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وحرص النجم محمود حميدة، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بتفاصيل مغامرته الجديدة التي خاضها في واحة سيوة، بالصحراء الغربية، وهي عبارة عن "حمام رمال" داخل الصحراء.

ونشر حميدة، صور له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، يظهر من خلالها قبل حمام الرمال، وأخرى وهو مغطي بالرمال بالكامل تحت أشعة الشمس، وتبقي فقط رأسه التي خارج الرمال، وكتب" قبل وأثناء حمام الرمال".

وكان نشر أول أمس صور له مرتديًا فيها جلباب بلدى وعمامة، ويقف وسط الصحراء وفى الخلفية يزين النخيل الأخضر بجذوعه المتفرعة المساحات الصفراء الواسعة للصحارى المصرية، وكتب حميدة فى تعليقه على الصورة، "أيوه يا إيوه أنا رايح سيوه.. وطن البراءات الطفولية والشقاوات ألفين شمعه بألفين وات".

يأتى هذا بعد تعبيره عن اشتياقه للتجمعات ولم الشمل مع الأصدقاء والمقربين، وذلك فى ظل العزل المنزلى الذى مازالت تعيشه مصر للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونشر محمود حميدة، حينها، صورة له عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، وهو يقف بمفرده فى الظلام بينما ينعكس على وجهه ضوء خافت للشمس.