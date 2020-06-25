شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات نجوم زمان مع الامتحانات.. فاتن حمامة متفوقة شغلها الفن عن الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل منا ذكريات مع أيام الدراسة والامتحانات، يستعيدها كلما مر الزمن ولا ينساها مهما كبر، وتزامناً مع امتحانات الثانوية العامة التى تمثل مرحلة مهمة فى حياة كل طالب وفترة صعبة فى حياة كل أسرة، يسترجع الكثيرون حتى وإن لم يكن لديهم أبناء فى المرحلة الثانوية ذكرياتهم مع الامتحانات بما تحمله من تجارب طريفة أو قاسية.

وهكذا كان لنجوم الزمن الجميل العديد من الذكريات فى فترات الدراسة والامتحانات ظلوا يتذكرونها بعد شهرتهم وتقدمهم فى السن، ويحكونها فى حواراتهم الصحفية.

وكان هناك عدد من نجوم الفن تميزوا بالاجتهاد والتفوق الدراسى، ورغم ذلك كانت لهم العديد من المواقف الطريفة التى ظلوا يتذكرونها دائما، ومن هؤلاء النجوم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التى احترفت الفن فى سن الطفولة ورغم ذلك كانت متفوقة فى دراستها، لدرجة أن أحد المدرسين أشار على والدها أن يعهد بها إلى مدرسين لإعدادها لاجتياز امتحان الشهادة الابتدائية على الرغم من أنها كانت فى السنة الثالثة وليس بالرابعة الابتدائية، وبالفعل ذاكرت فاتن حمامة واجتهدت واجتازت امتحان الشهادة الابتدائية من المنازل بالرغم من صغر سنها ونجحت بتفوق.

وبعد انتقال والد فاتن حمامة من مدينة المنصورة إلى القاهرة التحقت بالمرحلة الثانوية وكانت دائما متفوقة فى دراستها لكن شغلها الفن عن دراستها فتركت المدرسة قبل أن تحصل على شهادة الثقافة.