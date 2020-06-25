شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من الطفولة.. ياسمين على تعلق: "راحت فين خدودى.. قولى يا دار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المطربة ياسمين على، جمهورها ومتابعيها صورة من طفولتها حيث كانت طفلة ذات وجه ممتلئ، ونشرت ياسمين، صورتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "راحوا فين خدودى.. يا دار.. فين فين فين فين.. قولى يا دار".

وكانت قد كشفت المطربة ياسمين على، عن طريقة طرحها لألبومها الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والذى تتعاون فيه مع عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين من أبرزهم الشاعر تامر حسين والملحن مدين.

وقالت ياسمين، إنها كانت تفضل طرح الألبوم الجديد بطريقه "السينجل"، مضيفة "فى البداية، سيتم طرح أغنيه سنجل من الألبوم نفسه وليست خارج الألبوم، وذلك لمعرفة ردود الأفعال ومدى تقبل الجمهور للألبوم، لافتة أنها بعد ذلك ستطرح الألبوم على مرة واحدة، وليست على طريقة "أغنية.. أغنية".

وأوضحت ياسمين: "أحب التركيز فى عمل واحد لأنه من الصعب التركيز فى عملين بنفس الوقت حتى تكون صحيحه، وفكرة وجود ألبوم كامل، تعود إلى تامر حسين لأن بتاريخ الفنان لابد من وجود ألبوم كامل".

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يذكر أن ياسمين على شاركت فى الموسم الرمضانى الماضى من خلال مسلسل النهاية، هو فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة فى عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلى مستنسخ منه.

ويشار إلى أن المطربة ياسمين على، تعد واحدة من أكثر المطربات ممن يمتازون بكيفية غناء مختلف الألوان الغنائية، كما تتمكن من الغناء باللغة الإنجليزية بنفس طريقة إتقانها للغة العربية، كما حصل مؤخراً مع فيديو شاركت به متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، حين نشرت فيديو تقمصت فيه الأميرة ياسمين محبوبة علاء الدين، وغنت واحدة من أجمل أغانى الفيلم الشهيرة، كما علقت على الفيديو، قائلة: "ياسمين وعلاء الدين.. من زمان مسجلاها وقولت أنزلهالكم أهى تفصلنا عن العالم اللى احنا فيه شوية".

من ناحية أخرى، طرحت ياسمين مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "كتب التاريخ"، وذلك دعمًا لكل الكوادر التى واجهت أزمة فيروس كورونا، وهى من كلمات محمد حماد، وألحان مديّن، وتوزيع أحمد عادل.

تقول كلمات الأغنية: "كتب التاريخ بداياته.. عاللى ضحى بحياته.. عشان يعيش ملايين.. نزلوا وسابوا بيوتهم.. نسيوا عشانك راحتهم.. ولسة مكملين.. واقفين زى الأسود.. بحب مالوش حدود.. واقفين ومش خايفين دى بطولة متتحكيش"، كما تستعد لأغنية جديدة لم تكشف اسمها بعد من كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازى، ومن توزيع الموسيقى ياسر ماجد، وإخراج هنا حافظ، ومن المقرر أن يتم تصويرها الأيام المقبلة.