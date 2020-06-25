شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنان محمود جمعة بوعكة صحية ويتلقى العلاج فى مستشفيات مدينة بنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب الفنان القدير محمود جمعة بوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها للمستشفى ويتلقى العلاج حالياً داخل إحدى مستشفيات مدينة بنها، ومحمود جمعة من الفنانين المعروفين بحبه الشديد للعمل، وأثرى الفن بعدة أعمال مميزة، كان أخرها مسلسل "قوت القلوب" مع الفنانة ماجدة زكى.

كما شارك الفنان القدير محمود جمعة فى مسلسل "بحر" مع الفنان ماجد المصرى ودياب، وفيلم "الفيل الازرق 2" مع النجم كريم عبد العزيز، ومسلسل"ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، وغيرها من الاعمال المختلفة.

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وتظهر من خلاله ماجدة زكى بدور عاملة فى مدرسة، ويعترض أبناؤها خريجى الجامعة على طبيعة مهنتها، إلا أنها ترفض طلبهم بترك مهنتها، لكنها فى الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لتزويد دخلها.

والمسلسل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ماجدة زكي كل من الفنان محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.