تعرف على القائمة الكاملة لجوائز النقاد للسينما العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز السينما العربية عن جوائز النقاد للسينما العربية فى فئات عدة أبرزها أفضل فيلم وثائقى وأفضل ممثل وأفضل سيناريو وأفضل مخرج وأفضل فيلم، وجاءت النتيجة كالتالي. أفضل فيلم وثائقي: الحديث عن الأشجار من السودان افضل ممثل: سامي بوعجيلة أفضل سيناريو: أمجد أبو العلا ويوسف إبراهيم عن الفيلم السوداني ستموت في العشرين أفضل مخرج: ايليا سليمان عن فيلم إن شئت كما في السماء أفضل فيلم: إن شئت كما في السماء من إخراج: إيليا سليمان أفضل ممثلة: هند صبري عن فيلم حلم نورا وكانت الإعلامية ريا أبي راشد اعلنت عن قائمة الترشيحات النهائية لـ جوائز النقاد للأفلام العربية، الحدث الفريد من نوعه في العالم العربي الذي ينظمه مركز السينما العربية ويشارك في لجنة التحكيم الخاصة به141 ناقدًا من 57 دولة يشاهدون الأفلام العربية التي تم إنتاجها خلال 2019 عبر موقع Festival Scope ويقومون بالتصويت للأفضل في فئات الجوائز، وتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز من خلال سوق مهرجان كان الافتراضي عبر الفيديو كونفرانس. وكانت الترشيحات كالتالي أفضل فيلم وثائقي 143 طريق الصحراء - إخراج: حسن فرحاني - الجزائر Advertisements الحديث عن الأشجار - إخراج: صهيب قسم الباري - السودان من أجل سما - إخراج: وعد الخطيب وإدوارد واتس - سوريا أفضل ممثلة لبنى عزبال - آدم - المغرب نسرين الراضي - آدم - المغرب هند صبري - نورا تحلم - تونس أفضل ممثل إيليا سليمان - إن شئت كما في السماء - فلسطين سامي بو عجيلة - بيك نعيش - تونس عبد الله منياوي - طلامس - مصر

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