شكرا لقرائتكم خبر عن "قوة مصر"‏ أغنية جديدة ضمن احتفالات 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور مدينة الإنتاج الإعلامى حاليًا أغنية وطنية جديدة بعنوان "قوة مصر" سوف تعرض بعدد من القنوات الفضائية المختلفة ‏في الأيام المقبلة بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وتبرز الأغنية العديد من الإنجازات الحديثة والمشروعات ‏الكبرى التى تشهدها البلاد حاليًا، إضافة إلى احتوائها على بعض المشاهد التاريخية التى تعكس حضارة وعظمة مصر، كما تبرز ‏الأغنية أيضًا صورًا لعدد من شهداء مصر تكريما لتضحياتهم التي قدموها للوطن، وتضم مشاهد الأغنية بعضًا من المواقف الإنسانية ‏التى تعبر عن تكاتف وتلاحم الشعب المصرى.‏

وقد تم تصوير الأغنية بالكامل داخل استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى ومناطق التصوير المفتوحة بها، والتى تظهر التنوع ‏والتطور الكبير الذى حدث لها فى الفترة الأخيرة.‏ وقد وفرت المدينة كل الإمكانيات الفنية والتكنولوجية، من مونتاج وتصوير وتسجيل الصوت لإخراج العمل بأفضل صورة.‏

أغنية "قوة مصر" من إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامى، وكلمات الشاعر الكبير جمال بخيت، ومن ألحان وتوزيع محمد ضياء، ومهندس ‏الصوت ياسر أنور، ومن إخراج الدكتور هاني أبو الحسن.‏

وقام بالأداء الغنائى والتمثيلى؛ ندى مدحت، رغدة إبراهيم، محمد فارس، عمر حبيب، وهم من المواهب الفنية الشابة الجديدة.‏