شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يسلى نفسه باللعب بطائرة ورقية على أنغام فيروز .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على أنغام المطربة اللبنانية فيروز، شارك الفنان على ربيع عبر حسابه بموقع إنستجرام، "فيديو" خلال لعبة بطائرة ورقية، للخروج من أجواء العزل المنزلى الذى فرضه علينا فيروس كورونا، وعلق قائلاً: "يلا نطير طيارة" والذى نال إعجاب جمهوره.

وظهر ربيع في الفيديو الذي نشره منذ قليل فوق سطح أحد المبانى، حيث يقوم باللعب بالطائرة الورقية، حيث أشار إلى جمهوره لارتفاع الطائرة في السماء ليؤكد مهاراته.





يشار أن الفنان على ربيع ظهر في مقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهو يتجول في إحدى الشوارع يرتدي الكمامة الطبية وقت حظر التجول وتجول ربيع في الفيديو الذي نشره منذ قليل وسط أحد الشوارع الذي ظهر بدون أى من المواطنين ليبدو بأنه وقت حظر التجوال، وفي الخلفية أغنية "لابس كمامة".

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وكان أخر أعمال الفنان على ربيع مسلسل "عمر ودياب" والذى سجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى، وكان يُعرض المسلسل على قناتى ON والحياة.