نيتفلكس تكشف عن أول صور لفيلم Enola Holmes.. ويعرض سبتمبر المقبل

كشفت شبكة نيتفلكس عن أول صور من فيلمها الجديد Enola Holmes، الذى من المقرر له أن يعرض في سبتمبر المقبل، استنادًا إلى كتاب The Enola Holmes Mysteries، الذى قامت بـ كتابته الكاتبة نانسي سبرينجر، حيث يضع الفيلم تطورًا في قصة شيرلوك هولمز التي احبها الجميع، من خلال ظهور أخت للمخبر سيئ السمعة، والتي تدعى "إينولا".

الفيلم يدور في إطار دراما وتشويق، في إنجلترا بـ عام 1884، حيث يكون العالم على حافة التغيير، في صباح عيد ميلادها السادس عشر، تستيقظ إينولا هولمز (ميلي بوبي براون)، لتجد أن والدتها (هيلينا بونهام كارتر) اختفت، تاركة وراءها مجموعة غريبة من الهدايا ولكن لا يوجد دليل واضح حول مكان ذهابها أو لماذا، بعد طفولة شجاعة، وجدت إينولا نفسها فجأة تحت رعاية شقيقيها شيرلوك (هنري كافيل) وميكروفت (سام كلافلين)، ويحاول كلاهما إرسالها إلى مدرسة للسيدات الشابات.

وتستكمل أحداث العمل الجديد حيث رفضًا اتباع رغباتهم، وتهرب إينولا للبحث عن والدتها في لندن، ولكن عندما تجدها في رحلتها متشابكة في غموض يحيط بالرب الشاب الهارب (لويس بارتريدج)، تصبح إينولا خارقة في حد ذاتها، وتتفوق على شقيقها الشهير لأنها تكشف عن مؤامرة تهدد بتراجع مسار التاريخ.

الفيلم الجديد من بطولة ميلي بوبي براون، هنري كافيل، سام كلافلين، هيلينا بونهام كارتر، فيونا شو، فرانسيس دي لا تور، لويس بارتريدج، سوزان ووكوما، برن جورمان، جاي سيمبسون، مارجريت ويلدون، العمل من إخراج هاري برادبير، وتأليف جاك ثورن.

كما تنضم الممثلة الأمريكية العالمية جيسيكا ألبا إلى عالم نيتفلكس، من خلال بطولتها للفيلم الجديد Trigger Warning، على أن تقوم المخرجة مولي سوريا، المرشحة للأوسكار عن فيلم Marlina the Murderer in Four Acts، بـ إخراج العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، يدور فيلم Trigger Warning على المحارب (ألبا) التى ترث شريط جدها وتواجه معضلة أخلاقية بعد معرفة الحقيقة وراء وفاته المفاجئة.، على أن يقوم المؤلف جوش أولسون، بـ كتابة النص.