شكرا لقرائتكم خبر عن "فى كدة" أحدث أغانى محمد محيى فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم محمد محيى لأول مرة مع الشاعر نور الدين مصطفى، فى أغنية من ألبومه الجديد، تحمل اسم "فى كدة"، من ألحانه، وتوزيع الموسيقى فهد، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.

وطرح محمد محيى أول أغنيتين من ألبومه المنتظر، وهما "سهرانين" من كلمات نور حمدى، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى وحققت نجاحا كبيرا، والثانية "فوضت أمرى"، وهى من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى.

ويتعاون "محيى" فى الألبوم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار، فمن الشعراء أيمن بهجت قمر، أحمد مرزوق، والراحل رضا أمين، نور الدين حمدى، نور الدين مصطفى، إيهاب عبدة، أشرف أمين، سلطان صلاح، هانى رجب، رومانيا.

ومن الملحنين محمد رحيم، مديح محسن، مصطفى عوض، محمود الشريف، كريم حمدى، مدين، إيهاب عبد الواحد، وحماده النادى، أما الموزعين فيقدم أغانى الألبوم كل من فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف، ومحمد رحيم قام بتوزيع أغنية واحد فقط، وحسام حسنى، والموزع الراحل عادل واصف.