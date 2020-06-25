نادية الجندي ورانيا فريد شوقي وماجدة الخطيب.. نجمات جسدن الملكة نازلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد شهر يونيو من عام 1894، مولد نازلي عبدالرحيم باشا صبري، والتي اختارها الملك فؤاد لتصبح زوجته بعد انفصاله عن الأميرة شويكار، لتصبح ملكة مصر، وتنجب له 5 أبناء "فاروق، فوزية، فايزة، فائقة وفتحية".

جذبت حياتها والمشاكل التي عاشتها بداية من الطريقة القاسية التي كان يعاملها بها زوجها حتى حرمانها من لقب الملكة الأم، وسفرها خارج البلاد، ومقتل ابنتها فتحية، الفنانة نادية الجندي لتقدم مسلسل يحكي سيرتها، كما اقتربت بعض الأعمال الفنية من حياتها، ونستعرض في السطور التالية أبرز الفنانات اللائي قدمن شخصيتها..

عواطف حلمي

قدمت الفنانة عواطف حلمي شخصية الملكة نازلي في فيلم "امرأة هزت عرش مصر" لم يكن ظهورها كبير بالعمل، لكن ركز صناعه على إبراز انتقادها للطريقة التي تتصرف بها زوجة ابنها الملكة فريدة.

الفيلم بطولة الفنانة نادية الجندي، والفنان فاروق الفيشاوي الذي جسد شخصية الملك فاروق، إخراج نادر جلال، وذلك عام 1995.

ماجدة الخطيب

لعبت الفنانة ماجدة الخطيب دور الملكة نازلي، ضمن أحداث مسلسل "أم كلثوم"، الذي عُرض لأول مرة عام 1999، وفيه تظهر الملكة بالأم التي تحاول السيطرة على نجلها، وانتقاد قراراته.

والعمل من بطولة صابرين، حسن حسني، كمال أبو رية، إخراج إنعام محمد علي.

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رانيا فريد شوقي

قدمت الفنانة رانيا فريد شوقي، نفس الشخصية في مسلسل "حواري وقصور"، عام 2001، وتحدث العمل عن الحقبة التي شهدت حكم الملك فؤاد، وشهد الاقتراب من عدد من الرموز التاريخية، مثل الزعيم سعد زغلول، وأخرجه أحمد خضر.

وفاء عامر

في مسلسل "الملك فاروق" الذي لعب فيه الفنان تيم حسن، دور البطولة، والفنانة وفاء عامر دور الملكة نازلي، اهتم العمل برصد العلاقة بين الملكة الأم وابنها، وكيف كانت مضطربة.

عُرض المسلسل عام 2007، وأخرجه حاتم علي.

عزة جمال

كان للملكة ظهور في مسلسل يحكي سيرة الفنانة أسمهان عام 2008، لعبت بطولته الفنانة سلاف فواخرجي، وقدمت شخصية نازلي الفنانة عزة جمال، إخراج شوقي الماجري. وفيه نقترب من علاقتها بأحمد حسنين باشا.

نادية الجندي

قدمت الفنانة نادية الجندي سيرة الملكة نازلي في عمل كامل يحمل اسم "ملكة في المنفى"، وفيه تم الكشف عن كثير من تفاصيل حياتها، وعلاقتها ببناتها، وابنها الوحيد، وكيف انتهى بها الوضع بعدما خرجت عن أعراف وعادات والتقاليد المتبعة في القصر، وغضب ابنها عليها، حتى وفاة ابنتها الصغرى فتحية، على يد طليقها.

"ملكة في المنفى" تم عرضه عام 2010، إخراج محمد زهير رجب، ووائل فهمي عبدالحميد، بطولة حسام فارس، محمود قابيل، شيري عادل، شريف سلامة.

سهيلة حسين

لعبت الفنانة سهيلة حسين شخصية نازلي، في مسلسل "كاريوكا" عام 2012، الذي حكى سيرة الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، والعمل من إخراج عمر الشيخ.