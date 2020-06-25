رامي صبري يحتفل بعيد ميلاد زوجته: "الغالية أم أولادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل الفنان رامي صبري، بعيد ميلاد زوجته "شيرين"، من خلال نشره صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق "رامي"، على الصورة قائلا: "زوجتي الغالية الحبيبة الجدعة الجميلة أم أولادي الغاليين، كل سنة وإنتي طيبة ودايمًا مع بعض، بحبك".

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وتزوج رامي صبري من شيرين عادل عام 2011، وأنجب منها توأمه علي وعمر.

من ناحية أخرى، كانت آخر أغنية طرحها رامي صبري، هي "غريب الحب"، كتتر لمسلسل "فرصة ثانية"، وحققت الأغنية نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

أغنية "غريب الحب" من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدي.