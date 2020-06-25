محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شاركت الفنانة كارمن سليمان، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصور تجمعها بزوجها الملحن مصطفى جاد.
وكتبت كارمن في تعليقها على الصور "حاولت أجمع أهم صور ولحظات عدت علينا، بس لقيت إن كل ده مايكفيش عشان أنا لقيت إني قضيت معاك أحلى سنين وشايفاهم بعمري كله".
وتابعت "كل سنة وانت حبيبي وصاحبي، كل سنة وانت أحسن أب ربنا يخليك لينا وجوة قلبي. بحبك".
جدير بالذكر أن كارمن طرحت في ديسمبر الماضي، أغنية "بصاتك"، وشاركها في الفيديو كليب زوجها مصطفى جاد.
كانت هذه تفاصيل خبر كارمن سليمان لزوجها: "قضيت معاك أحلى سنين بعمري كله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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