بينها The Snowman و Ek Villain.. دليل أفلام سهرة الخميس على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تحرص عدد من القنوات، على عرض مجموعة متميزة من الأفلام، التي نالت جوائز عالمية أو إيرادات ضخمة، وذلك كنوع من التسلية والترفيه، في ظل التزام جماهير الوطن العربي بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها الحكومات للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة:

MBC 2

في تمام العاشرة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم الغموض والإثارة The Snowman، إنتاج عام 2017، بطولة مايكل فاسبندر، فال كيلمر، ريبيكا فيرغسون، إخراج توماس ألفريدسون.

تدور أحداث الفيلم، حول محقق جرائم قتل، يحقق في ملابسات اختفاء سيدة فُقدت خلال فصل الشتاء، ويشتبه بوجود قاتل متسلسل يتربص بضحية جديدة في مكان ما.

أما في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، تعرض القناة فيلم الرعب النفسي a cure for wellness، إنتاج عام 2016، إخراج غور فيربينسكي.

تدور أحداث الفيلم حول مدير شاب يتم إرساله في مهمة لاسترجاع الرئيس التنفيذي لشركته من مركز صحي مثالي وغامض يقع في منطقة بعيدة غير مأهولة في جبال الألب السويسرية، وسرعان ما تساوره الشكوك حول جلسات علاج المركز التي تعتبر بمثابة معجزة بأنها ليست بالحقيقة كما تبدو.

mbc max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض القناة فيلم السيرة الذاتية Experimenter: The Stanley Milgram Story، إنتاج عام 2015، بطولة بيتر سارسجارد، وينونا رايدر، إخراج مايكل ألميرادا.

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تدور قصة الفيلم في عام 1961، عندما يصمم ستانلي ميلجرام تجربة نفسية يخضع لها بعض الأشخاص لاختبار مدى قابليتهم للامتثال للسلطة، حيث يعتقد المشاركون فيها بأنهم يوجهون صدمات كهربائية مؤلمة إلى شخص مجهول مقيد إلى كرسي في غرفة أخرى.

أما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة الغموض والإثارة النفسية Shutter Island، إنتاج عام 2010، إخراج مارتن سكورسيزي.

الفيلم مأخوذ عن رواية بنفس العنوان للكاتبة دينيس ليهان، وتدور أحداثه بعد وصول المارشال الأمريكي تيدي دانييلز إلى ملجأ للمجرمين المختلين عقلياً والموجود في جزيرة شاتر، سرعان ما يأخد التحقيق الروتيني منحنى رهيبا، عندما يكشف تيدي النقاب عن المزيد من الحقائق المرعبة والصادمة حول الجزيرة.

MBC ACTION

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم الأكشن Kill Bill Volume 2، إنتاج عام 2004، إخراج كوينتن تارانتينو.

تدور أحداث الفيلم بعد ما نجحت في شطب اسمين من قائمة الموت، تواصل العروس سعيها إلى تحقيق العدالة، وتضع الناجيين الوحيدين المتبقين من فريق القتلة الذين قاموا بخيانتها قبل أربع سنوات، نصب عينيها.

mbc bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، الفيلم الهندي Ek Villain، إنتاج عام 2014، بطولة سيدهارث مالهوترا، شرادها كابور، ريتيش ديشموك، إخراج موهيت سوري.

تدور أحداث الفيلم حول "جورو"، الذي يفقد القدرة على تمييز الخط الفاصل ما بين الخير والشر خلال سعيه للانتقام، بعد ما وقعت حبيبته ضحية لقاتل متسلسل.