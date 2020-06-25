أحمد السقا مهنئًا زوجته بعيد ميلادها: "ربنا يخليكي لينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: هنأ الفنان أحمد السقا، زوجته المذيعة مها الصغير، بعيد ميلادها، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام". ونشر السقا، صورة تجمعه بزوجته ونجلهما ياسين، معلقًا "عيد ميلاد سعيد حبيبتي.. ربنا يخليكي لينا وميحرمنيش منك". جدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا، يستعد لخوض السباق الرمضاني المُقبل، مع المخرج محمد سامي، بمسلسل "نسل الأغراب"، ويشاركه البطولة الفنان أمير كرارة.

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